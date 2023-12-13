В Калмыкии улучшат качества питьевой воды

В настоящее время качество удовлетворяет лишь 7,5% потребностей, что в десять раз меньше среднего уровня по России

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики, Очир Джамбинов, подчеркнул, что проект включает инженерно-гидрометеорологические и гидрохимические изыскания для определения возможности использования поверхностных вод для пополнения подземных резервуаров.

Планируется строительство специальных сооружений для этой цели, что позволит не только увеличить запасы подземных вод, но и улучшить их качество путем снижения уровня минерализации. Это также поможет восстановить пересохшие от маловодья родники, отметил Очир Джимбинов.