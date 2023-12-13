В Калмыкии улучшат качества питьевой воды

В Калмыкии улучшат качества питьевой водыНачинаются исследования
Специалисты Российского научно-исследовательского института по охране водных ресурсов (РосНИИВХ) приступают к научным исследованиям на Верхнеяшкульском водозаборе в Калмыкии, с целью искусственного пополнения подземных вод до 2026 года. Это станет ключевым шагом для улучшения качества питьевой воды для жителей региона, пишет ТАСС.
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В настоящее время качество удовлетворяет лишь 7,5% потребностей, что в десять раз меньше среднего уровня по России
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики, Очир Джамбинов, подчеркнул, что проект включает инженерно-гидрометеорологические и гидрохимические изыскания для определения возможности использования поверхностных вод для пополнения подземных резервуаров.
Планируется строительство специальных сооружений для этой цели, что позволит не только увеличить запасы подземных вод, но и улучшить их качество путем снижения уровня минерализации. Это также поможет восстановить пересохшие от маловодья родники, отметил Очир Джимбинов.