В Калужской области открыли завод кабельных систем за 2 млрд

Производимая продукция предназначена для создания сетей электроснабжения, связи и систем автоматизации. Эти решения применяются в различных отраслях, включая строительство, промышленность, энергетику, транспорт и нефтегазовый сектор.

Площадь предприятия достигает 30 тысяч квадратных метров. Производственный процесс организован на пяти автоматизированных линиях, которые обеспечивают полный цикл изготовления. В номенклатуру продукции входят цельнометаллические и лестничные лотки, отметил Шапша.

По информации компании «IEK Group», которой принадлежит завод, на новом производстве будет создано 400 рабочих мест.