В Калужской области открыли завод кабельных систем за 2 млрд

Опубликовано 07 ноября 2025, 15:181 мин.
В Калужской области открыли завод кабельных систем за 2 млрдНовое предприятие создаст 400 рабочих мест
В городе Балабаново Калужской области начал работу новый завод по выпуску металлических кабеленесущих систем. Объем инвестиций в проект составил около двух миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
© Ferra.ru
Производимая продукция предназначена для создания сетей электроснабжения, связи и систем автоматизации. Эти решения применяются в различных отраслях, включая строительство, промышленность, энергетику, транспорт и нефтегазовый сектор.
Площадь предприятия достигает 30 тысяч квадратных метров. Производственный процесс организован на пяти автоматизированных линиях, которые обеспечивают полный цикл изготовления. В номенклатуру продукции входят цельнометаллические и лестничные лотки, отметил Шапша.
По информации компании «IEK Group», которой принадлежит завод, на новом производстве будет создано 400 рабочих мест.