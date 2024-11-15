В Камчатском крае открылась площадка для беспилотников

Опубликовано 15 ноября 2024, 13:021 мин.
В Камчатском крае открылась площадка для беспилотниковВ Елизовском районе
В Камчатском крае на территории центра «Патриот» в Елизовском районе открылся специализированный комплекс для применения беспилотных авиационных систем. Это площадка, оснащенная зонами для взлета и посадки дронов, а также для их обслуживания и хранения.
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По словам председателя правительства Камчатского края Евгения Чекина, новая площадка откроет широкие возможности для молодежи и энтузиастов. Она будет не только местом для тестирования и тренировок, но и важным образовательным ресурсом для тех, кто интересуется беспилотными системами. На базе центра планируется проведение мастер-классов, обучающих программ и демонстраций, направленных на освоение принципов работы дронов.
На территории площадки можно будет не только изучать управление беспилотниками, но и углубиться в технические аспекты этой области, такие как настройка, программирование и обслуживание дронов.