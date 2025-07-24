В кампусе «Кантиана» разработают цифровую систему учёта посещаемости

Опубликовано 24 июля 2025, 12:161 мин.
В кампусе «Кантиана» разработают цифровую систему учёта посещаемостиСтуденты БФУ создают мобильное приложение с Bluetooth-фиксацией
Команда студентов Балтийского федерального университета имени Канта разрабатывает решение для автоматического учёта посещаемости. Приложение будет фиксировать присутствие студентов на занятиях через Bluetooth-сигнал от смартфона преподавателя, экономя время на традиционной перекличке.
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Как пояснил один из разработчиков Владимир Скворцов, система интегрируется с цифровой экосистемой вуза. Данные будут автоматически поступать из университетской базы, а для авторизации используется единая система входа SSO. При проблемах с Bluetooth предусмотрена альтернатива — ручной ввод PIN-кода.
Проект уже получил поддержку руководства университета. и.о. ректора Максим Демин предложил доработать решение для внедрения в новом кампусе «Кантиана», который откроется в 2026 году в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».