В Карелии открылся первый в России завод по переработке водорослей

В пресс-службе главы республики сообщили, что завод будет перерабатывать ламинарию и фукус, выпуская детское витаминное питание, БАДы и лечебно-диетические продукты. Проект реализован в рамках концессионного соглашения с компанией «Биомедицинские инновационные технологии».

Планируемая мощность предприятия составляет 10 тыс. тонн готовой продукции в год. Выход на полную загрузку ожидается в 2027 году. На базе производства планируют развивать биотехнологический кластер с участием научных организаций и Петрозаводского государственного университета.