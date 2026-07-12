В Карелии открылся первый в России завод по переработке водорослей

Опубликовано 12 июля 2026, 15:261 мин.
В Карелии открылся первый в России завод по переработке водорослейПредприятие вложило более 500 млн рублей
В поселке Березовка Кондопожского района Карелии запустили первый в России завод полного цикла по переработке водорослей Белого моря. В строительство предприятия вложили более 500 млн рублей. Площадь производственного комплекса составляет около 3 тыс. кв. м, на нем создадут порядка 100 рабочих мест.
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В пресс-службе главы республики сообщили, что завод будет перерабатывать ламинарию и фукус, выпуская детское витаминное питание, БАДы и лечебно-диетические продукты. Проект реализован в рамках концессионного соглашения с компанией «Биомедицинские инновационные технологии».
Планируемая мощность предприятия составляет 10 тыс. тонн готовой продукции в год. Выход на полную загрузку ожидается в 2027 году. На базе производства планируют развивать биотехнологический кластер с участием научных организаций и Петрозаводского государственного университета.