В Карелии полиция начала использовать нейросети для поиска пропавших людей

Ранее дроны использовались полицией Карелии для обычного визуального наблюдения, однако оператор быстро уставал, и эффективность снижалась. С внедрением нейросетей ситуация изменилась — система помогает анализировать видеопоток и выделять потенциально важные объекты, снижая нагрузку на человека.

Благодаря такому подходу удается точнее направлять поисковые группы в нужные районы, особенно в условиях ограниченного числа сотрудников. Нейросеть быстро обрабатывает данные с беспилотников и помогает оперативно принимать решения.

Эффективность технологии уже подтверждена: были найдены первые пропавшие люди. Опыт, полученный в Карелии, уже распространяется по другим регионам страны.

Фонд НТИ начал передавать нейросеть не только подразделениям МВД, но и добровольческим поисковым отрядам, включая «ЛизаАлерт», а также структурам МЧС. Сейчас система тестируется и масштабируется на федеральном уровне для дальнейшего использования по всей России.