В Карелии появится центр разработки беспилотников за 1 млрд рублей

Опубликовано 30 октября 2025, 23:181 мин.
В Карелии появится центр разработки беспилотников за 1 млрд рублейФедеральное финансирование рассчитано на три года
В Карелии планируется создать научно-производственный центр, который займётся разработкой беспилотных авиационных систем. На эти цели из федерального бюджета будет выделен 1 млрд рублей, соответствующие расходы заложены в проекте бюджета на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов.
© Ferra.ru
По словам главы региона Артура Парфенчикова, полученное финансирование будет направлено на оснащение центра современным высокотехнологичным оборудованием. Это должно создать условия для решения задач в области импортозамещения и технологического развития.
Определены основные направления деятельности центра. Они включают технологическое, научное, производственное и кадровое обеспечение развития беспилотной авиации и автономных роботизированных систем в республике.
Как сообщили в Минпромторге Карелии, новый центр даст возможность резидентам осуществлять полный цикл работ: от создания и тестирования до производства и запуска готовой продукции и ее компонентов.