В Карелии появится центр разработки беспилотников за 1 млрд рублей

По словам главы региона Артура Парфенчикова, полученное финансирование будет направлено на оснащение центра современным высокотехнологичным оборудованием. Это должно создать условия для решения задач в области импортозамещения и технологического развития.

Определены основные направления деятельности центра. Они включают технологическое, научное, производственное и кадровое обеспечение развития беспилотной авиации и автономных роботизированных систем в республике.

Как сообщили в Минпромторге Карелии, новый центр даст возможность резидентам осуществлять полный цикл работ: от создания и тестирования до производства и запуска готовой продукции и ее компонентов.