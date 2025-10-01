В Карелии появится IT-кластер для автоматизации лесной отрасли

Кластер объединит разработчиков, учёных и лесопромышленные предприятия, что позволит масштабировать технологии и закрепить за регионом статус центра IT-компетенций для ЛПК. Это также открывает возможности для привлечения инвестиций и создания высококвалифицированных рабочих мест.

Продукты карельских компаний уже внедряются на предприятиях в других регионах. Так, «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» реализовали проекты для «Томлесдрева» в Томской области и Светогорского ЦБК в Ленобласти. Система «Опти-Софт», связанная с гофрокартоном, используется в Архангельской и Пермской областях.