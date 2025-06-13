В Карелии появится совет для развития агротехнологического образования

Документ о создании органа уже подписан главой регионального Минсельхоза Ольгой Палкиной и опубликован на официальном портале правовой информации. В состав нового органа войдут представители министерства, образовательных учреждений, предприятий, муниципалитетов и научного сообщества.

Основной задачей координационного органа станет налаживание взаимодействия между исполнительной властью, местным самоуправлением, учебными заведениями и работодателями. Это поможет согласованно создавать агротехнические классы, разрабатывать необходимые проекты и отслеживать их выполнение.

Кроме того, орган будет поддерживать образовательные учреждения, которые испытывают трудности с оснащением специализированных кабинетов. Новая структура призвана усилить развитие агротехнологий в регионе и повысить качество подготовки специалистов в этой сфере.