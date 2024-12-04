В Казани использовали микроорганизмы для очистки загрязненных почв

Загрязнение почвы нефтепродуктами и другими химическими веществами является одной из основных экологических проблем. Ученые Казанского научного центра РАН исследовали возможности почвенных микроорганизмов для биологической деградации ксенобиотиков — чуждых веществ, что позволяет снизить негативное воздействие этих загрязнителей.

В ходе исследований был выделен штамм бактерии L. Fusiformis, который показал свою эффективность в разложении нефтепродуктов. Штамм MGMM7, извлеченный из корней пшеницы, активно разрушает сырую нефть, снижая её токсичность. Кроме того, результаты экспериментов показали, что растения садового кресс-салата хорошо развиваются в почве, загрязненной нефтью, если в неё добавлен этот штамм.