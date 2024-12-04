В Казани использовали микроорганизмы для очистки загрязненных почв

Опубликовано 04 декабря 2024, 16:381 мин.
В Казани использовали микроорганизмы для очистки загрязненных почвНовый способ биологической рекультивации почв
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Казанского научного центра РАН разработали новый метод рекультивации загрязненных почв, используя биологически активные микроорганизмы. Эти микробы способны разрушать опасные вещества, такие как сырая нефть, фенол и азотсодержащие красители, что позволяет восстановить экологическую среду, пострадавшую от индустриализации.
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Загрязнение почвы нефтепродуктами и другими химическими веществами является одной из основных экологических проблем. Ученые Казанского научного центра РАН исследовали возможности почвенных микроорганизмов для биологической деградации ксенобиотиков — чуждых веществ, что позволяет снизить негативное воздействие этих загрязнителей.
В ходе исследований был выделен штамм бактерии L. Fusiformis, который показал свою эффективность в разложении нефтепродуктов. Штамм MGMM7, извлеченный из корней пшеницы, активно разрушает сырую нефть, снижая её токсичность. Кроме того, результаты экспериментов показали, что растения садового кресс-салата хорошо развиваются в почве, загрязненной нефтью, если в неё добавлен этот штамм.