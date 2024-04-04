Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
В России
Опубликовано 04 апреля 2024, 20:03
1 мин.

В Казани откроют лабораторию для тестирования электромобилей и зарядных станций

Она станет первой в России
В пресс-службе главы Республики Татарстан сообщили, что Казанский государственный энергетический университет совместно с компанией «Кама», производителем российского электромобиля «Атом», запустят первую в России лабораторию для тестирования зарядных станций и электрокаров. Цель проекта — обеспечить совместимость электромобилей «Атом» с зарядными станциями по всей стране.
В Казани откроют лабораторию для тестирования электромобилей и зарядных станций
© CHUTTERSNAP

Лаборатория, которая будет создана в рамках Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности, будет проводить испытания более трех быстрых зарядных станций одновременно с общим объемом мощности в 500 кВт.

В пресс-службе добавили, что планируется, что новая лаборатория станет платформой для совместной работы ученых и экспертов по улучшению зарядных технологий и развитию отечественного рынка электромобилей.