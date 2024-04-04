В Казани откроют лабораторию для тестирования электромобилей и зарядных станций

Лаборатория, которая будет создана в рамках Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности, будет проводить испытания более трех быстрых зарядных станций одновременно с общим объемом мощности в 500 кВт.

В пресс-службе добавили, что планируется, что новая лаборатория станет платформой для совместной работы ученых и экспертов по улучшению зарядных технологий и развитию отечественного рынка электромобилей.