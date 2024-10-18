В Казани открылась первая в России учебная полиолефиновая лаборатория

Лаборатория основана в рамках магистерской программы «Производство, переработка и применение полиолефинов» и сможет ежегодно готовить до 24 специалистов, с гарантированным трудоустройством в компании «Сибур». Студенты получат возможность проходить стажировки на производственных площадках и в R&D-центрах.

Ректор КНИТУ Юрий Казаков отметил, что открытие лаборатории является стратегическим шагом для университета и страны. В будущем она станет образовательной и научной платформой, обеспечивающей потребности отрасли в кадрах и высококвалифицированных специалистах. «Сибур» также планирует дистанционное обучение для своих сотрудников, что увеличит доступ к современным знаниям и технологиям.