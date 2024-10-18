В Казани открылась первая в России учебная полиолефиновая лаборатория

Опубликовано 18 октября 2024, 21:361 мин.
В Казани открылась первая в России учебная полиолефиновая лабораторияНовый проект решит проблему нехватки специалистов
Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ) запустил первую в России учебную полиолефиновую лабораторию, которая направлена на подготовку квалифицированных кадров в области синтеза, технологии получения и переработки полиолефинов. Проект, инициированный при поддержке компании «Сибур», призван устранить дефицит специалистов в одной из ключевых отраслей химической промышленности.
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Лаборатория основана в рамках магистерской программы «Производство, переработка и применение полиолефинов» и сможет ежегодно готовить до 24 специалистов, с гарантированным трудоустройством в компании «Сибур». Студенты получат возможность проходить стажировки на производственных площадках и в R&D-центрах.
Ректор КНИТУ Юрий Казаков отметил, что открытие лаборатории является стратегическим шагом для университета и страны. В будущем она станет образовательной и научной платформой, обеспечивающей потребности отрасли в кадрах и высококвалифицированных специалистах. «Сибур» также планирует дистанционное обучение для своих сотрудников, что увеличит доступ к современным знаниям и технологиям.