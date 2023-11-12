В Казани появится центр для внедрения и развития новых технологий

В Казани появится центр для внедрения и развития новых технологийВесь центр реализуют в течение трех лет
Холдинг "Сибур" намерен начать строительство центра исследований и разработок (R&D) в Казани в начале 2024 года. Согласно генеральному директору "Казаньоргсинтез" и "СИБУР-РТ" Айрату Сафину, первый этап проекта запланирован на первый квартал 2024 года, а весь центр планируется реализовать в течение трех лет, пишет РБК.
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Целью строительства R&D центра является объединение научно-исследовательских центров "Сибура" из разных регионов в одной точке, что создаст современный инновационный кластер в Казани. Сафин отметил, что выбор Казани обусловлен присутствием вузов, высокой компетентностью, а также созданной комфортной средой для клиентов.
Председатель совета директоров "Сибура" Леонид Михельсон подчеркнул, что Татарстан станет центром для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ компании. Решение сосредоточить всю научную деятельность в Татарстане связано с профессионализмом инженеров региона и необходимостью инвестиций в кадры.