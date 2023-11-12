В Казани появится центр для внедрения и развития новых технологий

Целью строительства R&D центра является объединение научно-исследовательских центров "Сибура" из разных регионов в одной точке, что создаст современный инновационный кластер в Казани. Сафин отметил, что выбор Казани обусловлен присутствием вузов, высокой компетентностью, а также созданной комфортной средой для клиентов.

Председатель совета директоров "Сибура" Леонид Михельсон подчеркнул, что Татарстан станет центром для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ компании. Решение сосредоточить всю научную деятельность в Татарстане связано с профессионализмом инженеров региона и необходимостью инвестиций в кадры.