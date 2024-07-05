В Казани разработали автономный подталкиватель кормов для сельхозживотных

Автономный подталкиватель устраняет проблему недоедания, вызванного разбрасыванием корма животными. Питание устройства осуществляется от аккумуляторных батарей, обеспечивающих работу в течение 120 минут без подзарядки. Подталкиватель оснащен ультразвуковыми датчиками, камерой, гироскопом и акселерометром для точного позиционирования с использованием машинного зрения и искусственного интеллекта, рассказали в университете.

Опытный образец проходит тестирование в реальных условиях, демонстрируя сокращение потерь корма на 12% и снижение издержек фермерских хозяйств на 10%. Устройство также способствует повышению иммунитета животных, их продуктивности и улучшению качества молока.