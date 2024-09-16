В Казани разработали новую модель для улучшения нефтедобычи

Разработанная модель позволяет эффективно снижать вязкость битуминозной нефти, что значительно упрощает и удешевляет процесс ее добычи. Водорастворимый катализатор, который можно закачивать в пласт на глубине 600−700 метров без использования органических растворителей, оказался более экономичным и экологически чистым по сравнению с другими катализаторами, отметили в пресс-службе.

Кинетическая модель, созданная для масштабирования и оптимизации процесса, показала высокую точность с погрешностью менее 7%. Это позволит более эффективно преобразовывать тяжелые фракции нефти в более легкие и улучшить общий процесс акватермолиза. Новая технология обещает стать значительным шагом вперед в области нефтедобычи и переработки.