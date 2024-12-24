В Казани создадут научно-производственный центр по беспилотникам

В пресс-службе вуза сообщили, что проект «Барс» включает несколько ключевых элементов. В его структуру войдут авиационный учебный центр для подготовки пилотов, сертификационный центр для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), лабораторно-исследовательский комплекс, а также летно-испытательный центр и производственные мощности. Основной задачей центра будет развитие технологий, связанных с беспилотной авиацией, а также тестирование и сертификация новых моделей аппаратов.

Ректор КНИТУ-КАИ Тимур Алибаев отметил, что создание НПЦ станет важным шагом для развития отрасли беспилотной авиации в Татарстане и всей России. Он подчеркнул, что проект обеспечит новые возможности для исследований, разработок и производства БПЛА, а также откроет перспективы для взаимодействия с крупными компаниями и институтами, работающими в области авиации и воздушного транспорта.