В России
Опубликовано 24 декабря 2024, 23:55
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В Казани создадут научно-производственный центр по беспилотникам

На базе университета
В Казанском национальном исследовательском техническом университете имени А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) будет создан научно-производственный центр (НПЦ) по беспилотным авиационным системам «Барс». Стоимость проекта составит 2,5 млрд рублей.
В Казани создадут научно-производственный центр по беспилотникам

© Ferra.ru

В пресс-службе вуза сообщили, что проект «Барс» включает несколько ключевых элементов. В его структуру войдут авиационный учебный центр для подготовки пилотов, сертификационный центр для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), лабораторно-исследовательский комплекс, а также летно-испытательный центр и производственные мощности. Основной задачей центра будет развитие технологий, связанных с беспилотной авиацией, а также тестирование и сертификация новых моделей аппаратов.

Ректор КНИТУ-КАИ Тимур Алибаев отметил, что создание НПЦ станет важным шагом для развития отрасли беспилотной авиации в Татарстане и всей России. Он подчеркнул, что проект обеспечит новые возможности для исследований, разработок и производства БПЛА, а также откроет перспективы для взаимодействия с крупными компаниями и институтами, работающими в области авиации и воздушного транспорта.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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