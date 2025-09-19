В Казани создали цифровую модель озера Тургояк для экомониторинга

Озеро Тургояк часто называют «младшим братом Байкала» из-за чистой воды и природной ценности. Новая модель включает рельеф озера, его обрамление, геологические, топографические и гидрологические характеристики. Для создания модели использовались данные картографических материалов и батиметрических исследований, а моделирование реализовано в среде ГИС.

Ученые установили, что водосбор озера охватывает 52,5 кв. км и состоит из 43 водосборных областей. Четыре крупнейших бассейна рек — Бобровки, Кулешовки, Липовки, Моховой и Пугачевки — обеспечивают 81% общей площади водосбора. Основным источником осадочных материалов являются четвертичные отложения.

По словам старшего научного сотрудника Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Лины Косаревой, созданная модель систематизирует информацию о геологическом строении региона и имеет практическое применение в экологическом мониторинге. Она позволяет отслеживать пути миграции загрязняющих веществ и оценивать нагрузку на водоем в рекреационных целях.