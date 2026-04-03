В Казани создали датчик влажности почвы без сложных измерений

Устройство выполнено в виде стакана с днищем и крышкой. В центре расположен стержневой электрод с керамическим наконечником, а наружный электрод сделан в виде винтовых спиральных элементов. При повороте рукоятки датчик ввинчивается в грунт, почва уплотняется, а спицы на днище дробят комки для однородности массы.

Принцип работы основан на зависимости протекания тока от влажности: в сухой почве ток мал из-за высокого сопротивления, во влажной — возрастает. Напряжение подается от внешнего источника, величину тока измеряют амперметром, а влажность определяют по эталонным таблицам. В отличие от аналогов, разработка не требует гигроскопических растворов и измерительных луп. На изобретение получен патент.