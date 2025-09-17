В России
Опубликовано 17 сентября 2025, 22:44
1 мин.

В Казани создали новые светящиеся материалы для медицины

Основой разработки стали биосовместимые дипептиды
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Казанского федерального университета совместно с коллегами из Казанского научного центра РАН разработали перспективные люминесцентные материалы. В основе разработки лежат циклические дипептиды — короткие молекулы из двух аминокислотных остатков.
В Казани создали новые светящиеся материалы для медицины

© Ferra.ru

Особенностью работы стало использование алифатических дипептидов, которые ранее не применялись для таких целей. В отличие от известных ароматических аналогов, эти соединения демонстрируют уникальные свойства. Исследователи впервые детально изучили их поведение при нагревании, обнаружив способность к трансформации в циклические формы.

Важным результатом стало обнаружение интенсивной люминесценции полученных материалов. Они поглощают свет на длине волны 372 нанометра и излучают при 460 нанометрах. Эффективность свечения достигает 40%, что является высоким показателем для подобных систем.

Разработка открывает перспективы для создания новых медицинских и электронных устройств. Материалы могут использоваться в системах адресной доставки лекарств, биомаркерах и оптических сенсорах. Волокнистая структура соединений подходит для разработки биосовместимых гелей и наноматериалов.

В настоящее время получены только лабораторные образцы.