В Казани создали новые светящиеся материалы для медицины

Особенностью работы стало использование алифатических дипептидов, которые ранее не применялись для таких целей. В отличие от известных ароматических аналогов, эти соединения демонстрируют уникальные свойства. Исследователи впервые детально изучили их поведение при нагревании, обнаружив способность к трансформации в циклические формы.

Важным результатом стало обнаружение интенсивной люминесценции полученных материалов. Они поглощают свет на длине волны 372 нанометра и излучают при 460 нанометрах. Эффективность свечения достигает 40%, что является высоким показателем для подобных систем.

Разработка открывает перспективы для создания новых медицинских и электронных устройств. Материалы могут использоваться в системах адресной доставки лекарств, биомаркерах и оптических сенсорах. Волокнистая структура соединений подходит для разработки биосовместимых гелей и наноматериалов.

В настоящее время получены только лабораторные образцы.