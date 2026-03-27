В Казани создали опрыскиватель для точного нанесения препаратов на растения

Опубликовано 27 марта 2026, 21:00
В Казани создали опрыскиватель для точного нанесения препаратов на растенияХимикаты не попадают на почву
В пресс-службе Казанского государственного аграрного университета сообщили, что ученые вуза разработали и запатентовали опрыскиватель нового типа. В отличие от традиционных штанговых и вентиляторных моделей, устройство обрабатывает каждое растение локально, не распыляя химикаты на почву и соседние участки. Авторами разработки выступили сотрудники кафедры «Общеинженерные дисциплины» под руководством доцента Геннадия Пикмуллина.
© Ferra.ru
Принцип работы устройства основан на спирально-винтовом рабочем органе. Он опускается на растение, полностью охватывая его. Распылители вмонтированы на внутренней стороне витков и направлены внутрь. При вращении спирали внутри формируется равномерное туманообразное облако, которое обволакивает стебли, листья и соцветия, не выходя за пределы конструкции. Расход препарата сокращается, так как средство не попадает на грунт.
Разработка особенно актуальна для садов, теплиц и участков с высокой агробиологической ценностью, отметили в пресс-службе.