В Казани создали робота для проверки электроподстанций

Робот способен самостоятельно перемещаться, а также обнаруживать скрытые дефекты силового оборудования, изоляторов и проводов. Системы робота позволяют осмотреть объекты с разных ракурсов и использовать различные методы, такие как УФ-камера для визуализации электрических разрядов и тепловизор для определения перегретых участков.

Кроме того, благодаря специальным датчикам робот способен сканировать окружающее пространство и обнаруживать нарушения геометрии, такие как наклон опоры линии электропередачи. Набор оборудования на роботе может меняться в зависимости от поставленных задач.