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Опубликовано 21 марта 2024, 21:50
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В Казани создали робота для проверки электроподстанций

Он оснащен необходимым оборудованием
Инженеры из Казанского государственного энергетического университета разработали умного робота для работы на электроподстанциях. Он оснащен специальным оборудованием, позволяющим ему автономно обнаруживать и устранять неисправности на энергетических объектах.

Робот способен самостоятельно перемещаться, а также обнаруживать скрытые дефекты силового оборудования, изоляторов и проводов. Системы робота позволяют осмотреть объекты с разных ракурсов и использовать различные методы, такие как УФ-камера для визуализации электрических разрядов и тепловизор для определения перегретых участков.

Кроме того, благодаря специальным датчикам робот способен сканировать окружающее пространство и обнаруживать нарушения геометрии, такие как наклон опоры линии электропередачи. Набор оборудования на роботе может меняться в зависимости от поставленных задач.

Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#казань
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#разработка
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#робот