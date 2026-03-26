В России
Опубликовано 26 марта 2026, 13:05
В Казани создали систему для точного контроля поперечного уровня рельсового пути

Разработка повышает точность измерений на 20−50%
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева разработали и запатентовали систему для контроля рельсового пути по поперечному уровню.
Устройство устанавливается на подрессоренном вагоне-путеизмерителе. Основной элемент одноосный силовой горизонтальный гиростабилизатор на основе трехстепенного гироскопа в кардановом подвесе. Он стабилизирует раму независимо от тряски вагона.

Система фиксирует отклонения рельсов и привязывает их к пройденному расстоянию. Для устранения влияния качки введена электрическая компенсация. Два датчика линейных перемещений измеряют вертикальные колебания корпуса относительно колесной пары. Микроконтроллер обрабатывает сигналы и вычисляет превышение рельсовых ниток в миллиметрах. Данные записываются на USB-флешку с привязкой к километражу.

Новая разработка исключает искажения при движении по путям с продольными уклонами и поворотами. Точность измерений повышается на 20−50%. Система компактна и подходит для малогабаритных путеизмерителей, отметили в ведомстве.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
