В Казани внедрят оплату проезда в метро через QR-коды

Опубликовано 18 сентября 2025, 15:061 мин.
В Казани внедрят оплату проезда в метро через QR-кодыСоглашение подписано с Яндекс Go
Яндекс Go и казанское предприятие «Метроэлектротранс» заключили соглашение о внедрении бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте. Подписание документа состоялось в рамках форума Kazan Digital Week.
Новая система позволит пассажирам оплачивать поездки в метро, трамваях и троллейбусах непосредственно через приложение Яндекс Go. Для этого можно будет использовать QR-коды или Bluetooth-технологии, что особенно удобно при отсутствии наличных или банковской карты.
Казанский метрополитен ежедневно перевозит около 130 тысяч пассажиров, а годовой пассажиропоток электротранспорта превышает 80 миллионов человек. Для такого объёма перевозок современные решения становятся особенно актуальными.
Ранее стало известно, что в Великом Новгороде скоро появится возможность оплаты поездок в общественном транспорте через приложение Яндекс Go. Новая функция появится в сервисе «Транспорт».