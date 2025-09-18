В Казани внедрят оплату проезда в метро через QR-коды

Новая система позволит пассажирам оплачивать поездки в метро, трамваях и троллейбусах непосредственно через приложение Яндекс Go. Для этого можно будет использовать QR-коды или Bluetooth-технологии, что особенно удобно при отсутствии наличных или банковской карты.

Казанский метрополитен ежедневно перевозит около 130 тысяч пассажиров, а годовой пассажиропоток электротранспорта превышает 80 миллионов человек. Для такого объёма перевозок современные решения становятся особенно актуальными.

Ранее стало известно, что в Великом Новгороде скоро появится возможность оплаты поездок в общественном транспорте через приложение Яндекс Go. Новая функция появится в сервисе «Транспорт».