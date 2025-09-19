В казанском метро появятся «умные» турникеты

Новые турникеты представляют собой российскую разработку на базе полностью отечественного программного обеспечения. Ожидается, что их внедрение позволит увеличить пропускную способность станции на 50%. Система поддерживает все современные способы оплаты, включая транспортные и банковские карты, биометрию и QR-коды.

Оборудование оснащено системой смарт-датчиков для точного подсчёта пассажиропотока, интерактивной подсветкой, которая проецирует зону для биометрической оплаты, и встроенными информационными дисплеями. Это должно сделать процесс прохода через турникеты более удобным и эффективным.