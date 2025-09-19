В казанском метро появятся «умные» турникеты

Опубликовано 19 сентября 2025, 23:091 мин.
В казанском метро появятся «умные» турникетыОни увеличат пропускную способность на 50%
МУП «Метроэлектротранс» Казани и отделение «Банк Татарстан» Сбербанка заключили соглашение о цифровизации пассажирских перевозок. Документ был подписан в рамках форума Kazan Digital Week. Первым шагом в его реализации станет пилотный проект по установке интеллектуальных турникетов на станции «Площадь Тукая».
Новые турникеты представляют собой российскую разработку на базе полностью отечественного программного обеспечения. Ожидается, что их внедрение позволит увеличить пропускную способность станции на 50%. Система поддерживает все современные способы оплаты, включая транспортные и банковские карты, биометрию и QR-коды.
Оборудование оснащено системой смарт-датчиков для точного подсчёта пассажиропотока, интерактивной подсветкой, которая проецирует зону для биометрической оплаты, и встроенными информационными дисплеями. Это должно сделать процесс прохода через турникеты более удобным и эффективным.