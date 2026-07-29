В КБГУ разработали метод ускоренного отбора устойчивой к болезням кукурузы

Опубликовано 29 июля 2026, 18:541 мин.
В КБГУ разработали метод ускоренного отбора устойчивой к болезням кукурузыДля селекции используют ДНК-маркеры
В Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х. М. Бербекова (КБГУ) сообщили, что ученые вуза предложили способ ускорить создание сортов кукурузы, устойчивых к заболеваниям. Исследователи применяют генетические маркеры, которые помогают быстрее выявлять растения с наследственной защитой, пишет ТАСС.
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В ходе работы специалисты изучили 16 линий кукурузы и четыре контрольных сорта с помощью ПЦР-анализа. Исследование позволило обнаружить маркер в одной из хромосом, который связан с устойчивостью к фузариозу. По результатам проверки линия № 14 была признана перспективным источником защитных признаков для дальнейшей селекции.
В дальнейшем ученые планируют создать набор из нескольких ДНК-маркеров. Такой подход позволит точнее отбирать гибриды, устойчивые к гнили, и сократить необходимость применения химических средств защиты растений. По данным вуза, в отдельные годы фузариоз способен уничтожить до 80% урожая кукурузы.