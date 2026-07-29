В КБГУ разработали метод ускоренного отбора устойчивой к болезням кукурузы

В ходе работы специалисты изучили 16 линий кукурузы и четыре контрольных сорта с помощью ПЦР-анализа. Исследование позволило обнаружить маркер в одной из хромосом, который связан с устойчивостью к фузариозу. По результатам проверки линия № 14 была признана перспективным источником защитных признаков для дальнейшей селекции.

В дальнейшем ученые планируют создать набор из нескольких ДНК-маркеров. Такой подход позволит точнее отбирать гибриды, устойчивые к гнили, и сократить необходимость применения химических средств защиты растений. По данным вуза, в отдельные годы фузариоз способен уничтожить до 80% урожая кукурузы.