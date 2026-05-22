В Кемерове создали биоразлагаемые сосудистые протезы

Существующие синтетические протезы часто вызывают тромбозы и требуют повторных операций. К тому же они не подходят для детей. Новая разработка не имеет мировых аналогов. Протез сделан из особых биоразлагаемых полимеров и имеет лекарственное покрытие. Он запатентован.

Сердюк отметил, что разработчики готовят документы для регистрации в Росздравнадзоре и планируют начать клинические испытания. В будущем протезы можно будет использовать в сердечно-сосудистой, челюстно-лицевой хирургии, нейрохирургии и травматологии.