Опубликовано 22 мая 2026, 13:25
В Кемерове создали биоразлагаемые сосудистые протезы

Материал испытали на павианах
Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил, что ученые кемеровского НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний разработали биоразлагаемые сосудистые протезы. Со временем они растворяются, а на их месте формируется здоровый и эластичный сосуд из собственных тканей человека. Доклинические испытания провели на павианах, чей организм близок к человеческому. Это помогло выявить риски и доказать безопасность разработки.
Существующие синтетические протезы часто вызывают тромбозы и требуют повторных операций. К тому же они не подходят для детей. Новая разработка не имеет мировых аналогов. Протез сделан из особых биоразлагаемых полимеров и имеет лекарственное покрытие. Он запатентован.

Сердюк отметил, что разработчики готовят документы для регистрации в Росздравнадзоре и планируют начать клинические испытания. В будущем протезы можно будет использовать в сердечно-сосудистой, челюстно-лицевой хирургии, нейрохирургии и травматологии.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
