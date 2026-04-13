В КФУ предложили новый способ воздействия на опухоли без агентов

Опубликовано 13 апреля 2026, 20:58
В КФУ предложили новый способ воздействия на опухоли без агентовМетод основан на рассеянии света
В Казанском федеральном университете (КФУ) предложили новый подход к лечению онкологии. Ученые выяснили, что оптически прозрачные системы могут захватывать свет за счет рассеяния, а не поглощения. Это позволяет отказаться от светопоглощающих агентов: фотосенсибилизаторов, органических красителей и металлических нанооболочек. Метод назвали стратегией «без агентов».
В ходе экспериментов была использована микроэмульсия, моделирующая злокачественную опухоль. Подбирая длину волны возбуждения и мощность накачки, можно направлять нерезонансный свет прямо на пораженную ткань, не затрагивая здоровые. Как пояснила инженер кафедры оптики и нанофотоники Элина Батталова, это позволяет воздействовать адресно.
В перспективе метод может применяться на живых организмах для диагностики и лечения сложных опухолей с полным сохранением здоровых тканей.