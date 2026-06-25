В Х5 заявили о росте роли ИИ в управлении ретейлом

Х5 совместно с поставщиками использует алгоритмы для поиска оптимальной модели. По словам Лобачевой, в сложной экономической ситуации требуется максимальная оптимизация на всех этапах. ИИ-инструменты ускоряют и удешевляют процессы, а также позволяют извлекать выгоду из модулей, что еще несколько лет назад казалось невозможным.

Она отметила, что человеческий фактор и искусственный интеллект всегда работают в миксе.