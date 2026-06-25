В Х5 заявили о росте роли ИИ в управлении ретейлом

Опубликовано 25 июня 2026, 16:581 мин.
В Х5 заявили о росте роли ИИ в управлении ретейломАлгоритмы помогают в ценах и ассортименте
Президент Х5 Екатерина Лобачева заявила, что в современном ретейле невозможно принимать точные решения по ассортименту и ценообразованию без технологий искусственного интеллекта (ИИ). Выступая на форуме «Неделя российского ритейла», она подчеркнула, что ИИ хорошо видит тренды и паттерны, а человек понимает, как внедрить их в реальную жизнь.
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Х5 совместно с поставщиками использует алгоритмы для поиска оптимальной модели. По словам Лобачевой, в сложной экономической ситуации требуется максимальная оптимизация на всех этапах. ИИ-инструменты ускоряют и удешевляют процессы, а также позволяют извлекать выгоду из модулей, что еще несколько лет назад казалось невозможным.
Она отметила, что человеческий фактор и искусственный интеллект всегда работают в миксе.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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