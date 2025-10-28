В Хабаровске появятся медицинские диагностические комплексы Gigadoc

Для проведения диагностики достаточно подойти к экрану устройства. Комплекс измеряет индекс массы тела, пульс, уровень холестерина и другие биомаркеры в течение 15 секунд. В основе работы системы лежит технология искусственного интеллекта и дистанционного измерения кровотока с применением инфракрасного света.

Сертификаты на поставку оборудования передал председатель Дальневосточного банка Сбербанка Андрей Черкашин. По словам губернатора, такая экспресс-диагностика может стать сигналом для обращения к врачу для более детального обследования.

Ранее в пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) сообщили, что ученые Исследовательского центра в сфере ИИ при вузе разработали цифрового помощника для врачей под названием «Доктор Пирогов».