Опубликовано 28 октября 2025, 15:14
1 мин.

В Хабаровске появятся медицинские диагностические комплексы Gigadoc

Система анализирует основные биомаркеры за 15 секунд
Диагностические комплексы Gigadoc от Сбера планируется установить в крупных торговых центрах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Для проведения диагностики достаточно подойти к экрану устройства. Комплекс измеряет индекс массы тела, пульс, уровень холестерина и другие биомаркеры в течение 15 секунд. В основе работы системы лежит технология искусственного интеллекта и дистанционного измерения кровотока с применением инфракрасного света.

Сертификаты на поставку оборудования передал председатель Дальневосточного банка Сбербанка Андрей Черкашин. По словам губернатора, такая экспресс-диагностика может стать сигналом для обращения к врачу для более детального обследования.

Ранее в пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) сообщили, что ученые Исследовательского центра в сфере ИИ при вузе разработали цифрового помощника для врачей под названием «Доктор Пирогов».

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
