В Хабаровске создали нейросеть для повышения эффективности сельского хозяйства

Нейросеть может определять урожайность таких культур, как картофель, ячмень, пшеница, овес, гречиха и соя. Специалисты собрали и обработали большой массив данных, включающий погодные условия, спутниковые изображения полей и состав почвы. Полученные результаты сравнивались с отчетами Российской академии наук, что подтвердило высокую точность прогнозов.

Руководитель проекта Эллина Вихтенко отметила, что наиболее эффективной оказалась рекуррентная нейронная сеть, которая позволяет обрабатывать временные ряды данных. В дальнейшем планируется дальнейшее совершенствование нейросети для повышения точности прогнозов и адаптации под другие культуры.

Вихтенко отметила, что разработка поможет агрономам и фермерам в Хабаровском крае оптимизировать использование ресурсов и минимизировать риски, связанные с изменением климатических условий.