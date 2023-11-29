В Хабаровском крае появится передовая инженерная школа

Школа, ориентированная на горнодобывающую промышленность, будет объединять главных игроков отрасли, таких как "Полиметалл", "Русская медная компания" и объединение "Многовершинный". Они активно включаются в локализацию производства и развитие в Хабаровском крае.

Никонов подчеркнул, что создание передовой инженерной школы является ключевым элементом строительства кампуса в регионе, ставящего перед собой задачу не только текущего поколения, но и будущих. По планам властей региона, строительство межвузовского кампуса начнется весной 2024 года и будет важным этапом в развитии города Хабаровска. Этот проект также получил поддержку президента России Владимира Путина.