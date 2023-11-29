В Хабаровском крае появится передовая инженерная школа

В Хабаровском крае появится передовая инженерная школаСовместно с крупными промышленными компаниями
При сотрудничестве властей Хабаровского края и крупных промышленных компаний строится новая передовая инженерная школа (ПИШ), нацеленная на развитие горнорудной отрасли. Заместитель председателя правительства региона, Евгений Никонов, объявил о старте этого проекта на Конгрессе молодых ученых в парке "Сириус", пишет ТАСС.
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Школа, ориентированная на горнодобывающую промышленность, будет объединять главных игроков отрасли, таких как "Полиметалл", "Русская медная компания" и объединение "Многовершинный". Они активно включаются в локализацию производства и развитие в Хабаровском крае.
Никонов подчеркнул, что создание передовой инженерной школы является ключевым элементом строительства кампуса в регионе, ставящего перед собой задачу не только текущего поколения, но и будущих. По планам властей региона, строительство межвузовского кампуса начнется весной 2024 года и будет важным этапом в развитии города Хабаровска. Этот проект также получил поддержку президента России Владимира Путина.