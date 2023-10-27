В Хабаровском крае школьников будут обучать пилотированию беспилотников

Технопарк "Кванториум” получил поддержку в виде федерального гранта в размере 9 миллионов рублей, призванного популяризировать техническое творчество и обучение управлению дронами. Педагоги "Кванториума" посетили школы в разных районах Хабаровского края, предоставляя детям и молодежи возможность ознакомиться с историей БПЛА, современными методами их использования и даже провести показательные полеты.

Каждое образовательное учреждение, посещенное педагогами, принимает по 100 школьников для участия в мастер-классах. Всего в проекте ожидается участие более 7,5 тысяч детей и молодых специалистов из разных районов Хабаровского края, а также из Китая. Помимо обучения, проект также ставит перед собой цель вовлечения детей в Российское движение детей и молодежи.