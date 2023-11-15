В ходе российского эксперимент SIRIUS-23 смоделирует нештатные ситуации на МКС

Потому что психологи понимают, ответ на какие вопросы они хотят получить, как надо стараться вывести человека из привычного состояния и с чем эту реакцию сравнивать. А также как человек реагирует на такие ситуации, как образуется команда и каким образом при этом взаимодействует с Центром управления полетами.