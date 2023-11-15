В ходе российского эксперимент SIRIUS-23 смоделирует нештатные ситуации на МКС

В ходе российского эксперимент SIRIUS-23 смоделирует нештатные ситуации на МКСВ эксперименте участвуют шесть человек
В рамках изоляционного эксперимента SIRIUS-23, запущенного на базе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, планируется частичное моделирование нештатных ситуаций, произошедших на Международной космической станции (МКС) за последние годы. Об этом рассказал директор ИМБП РАН, Олег Орлов, пишет ТАСС.
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Эксперимент, в котором принимают участие шесть добровольцев, стартовал 14 ноября в Москве.
В рамках эксперимента будет отчасти смоделирован опыт нештатных ситуаций на МКС, в том числе, недавние нештатные ситуации. Безусловно, их опыт будет учитываться в ходе проекта.
Директор подчеркнул важность участия психологов в создании сценариев нештатных ситуаций.
Потому что психологи понимают, ответ на какие вопросы они хотят получить, как надо стараться вывести человека из привычного состояния и с чем эту реакцию сравнивать. А также как человек реагирует на такие ситуации, как образуется команда и каким образом при этом взаимодействует с Центром управления полетами.
Этот эксперимент позволит лучше понять, как экипажи космических миссий реагируют на нештатные ситуации и каким образом взаимодействуют в критических ситуациях, что имеет ключевое значение для обеспечения безопасности и эффективности космических полетов.