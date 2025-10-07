В России
В KION появился режим для детей: мультфильмы, сказки и обучение в одном месте

Родители смогут настроить безопасное ребёнка
Онлайн-кинотеатр KION запустил новый детский профиль, который объединяет мультфильмы, обучающие видео, аудиосказки и детские телеканалы. Новый раздел позволяет создать отдельное пространство для ребёнка с безопасным и возрастным контентом, управляемым родителями.
Пользователи смогут выбрать возрастную категорию: 0+ для малышей до шести лет и 6+ для детей до двенадцати лет. Система автоматически подберёт подходящие видео и телеканалы. Родительские настройки, включая ПИН-код и безопасный поиск, обеспечат защиту от нежелательного контента.

В детском профиле доступно более 150 тысяч единиц контента. Среди них — свыше 700 мультфильмов, включая классику Disney, отечественную анимацию, а также советские фильмы и современные семейные ленты. Отдельное внимание уделено обучающему разделу, где представлены видеоролики о науке, творчестве и окружающем мире.

Платформа предлагает десятки тематических подборок: «Мультики про дружбу», «Космические приключения», «Котики и собачки», а также коллекции для разных возрастов — от «Мультхитов для малышей» до «Классики Disney». Для популярных франшиз создаются отдельные суперполки, где можно найти новые сезоны и эпизоды.

Обучающие подборки включают программы для развития счёта, письма и рисования. В разделе также представлены аудиосказки — более 100 историй, которые можно слушать дома или в дороге. Дополняют предложение детские телеканалы, среди которых «Карусель», «Солнце», «Мульт» и «СТС Kids».

Маскотами раздела стали персонажи мультсериала «Фиксики». Они помогают детям ориентироваться в интерфейсе и каждые две недели обновляют подборки с новыми рекомендациями.

Интерфейс детского профиля адаптирован для самостоятельного использования ребёнком. Дизайн выполнен в ярком стиле, а для удобства предусмотрены режимы «день» и «ночь». Переключение между взрослым и детским профилем происходит в один клик.

