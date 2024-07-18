В Кирове начали производство комплектующих для биофармацевтической компании

Инженеры «Нанолек» разработали чертежи необходимых деталей, а местные предприятия «Стальная марка», «Детали машин» и ИП Рукавишников занялись их изготовлением. В прошлом году и первом квартале 2024 года компания заказала у кировских производителей 6,5 тысяч единиц деталей, отметили в пресс-службе.

Губернатор Кировской области Александр Соколов подчеркнул, что регион укрепляет технологический суверенитет и планирует создание кампуса мирового уровня в сфере станкостроения. Сотрудничество с местными предприятиями также позволяет модернизировать оборудование и перейти на российское ПО.