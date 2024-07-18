Опубликовано 18 июля 2024, 23:13
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В Кирове начали производство комплектующих для биофармацевтической компании"Нанолек"
Кировские предприятия приступили к производству деталей и узлов для биофармацевтической компании «Нанолек», сообщает пресс-служба правительства Кировской области. Компания переходит на сотрудничество с российскими поставщиками в рамках программы импортозамещения.
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Инженеры «Нанолек» разработали чертежи необходимых деталей, а местные предприятия «Стальная марка», «Детали машин» и ИП Рукавишников занялись их изготовлением. В прошлом году и первом квартале 2024 года компания заказала у кировских производителей 6,5 тысяч единиц деталей, отметили в пресс-службе.
Губернатор Кировской области Александр Соколов подчеркнул, что регион укрепляет технологический суверенитет и планирует создание кампуса мирового уровня в сфере станкостроения. Сотрудничество с местными предприятиями также позволяет модернизировать оборудование и перейти на российское ПО.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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