Опубликовано 19 июня 2025, 13:181 мин.
В Кирове откроют центр обучения ИИ для станкостроения«Модуль» подготовит специалистов по передовым технологиям
В Кировской области создадут образовательную площадку для подготовки специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ) и микроэлектроники для станкостроения. Соответствующее соглашение подписали губернатор Александр Соколов и руководитель научно-технического центра «Модуль» Андрей Адамов.
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Новая площадка будет работать на базе создаваемого в регионе кампуса мирового уровня совместно с ВятГУ. Как отметил Соколов, это важный шаг для развития науки и образования в области, а также вклад в технологический суверенитет страны.
Особое внимание уделят направлению «Станкостроение» — одному из ключевых профилей кампуса. Сотрудничество с «Модулем» позволит готовить квалифицированных специалистов по работе с отечественными микроэлектронными компонентами и технологиями машинного обучения.
Проект станет частью масштабной работы по развитию высокотехнологичных производств в регионе.