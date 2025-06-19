В Кирове откроют центр обучения ИИ для станкостроения

Новая площадка будет работать на базе создаваемого в регионе кампуса мирового уровня совместно с ВятГУ. Как отметил Соколов, это важный шаг для развития науки и образования в области, а также вклад в технологический суверенитет страны.

Особое внимание уделят направлению «Станкостроение» — одному из ключевых профилей кампуса. Сотрудничество с «Модулем» позволит готовить квалифицированных специалистов по работе с отечественными микроэлектронными компонентами и технологиями машинного обучения.

Проект станет частью масштабной работы по развитию высокотехнологичных производств в регионе.