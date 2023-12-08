В Кирове открылась обновленная лаборатория иммуногенетики для спасения жизней

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова отметила значимость этого мероприятия на выставке-форуме "Россия" в Москве, подчеркнув, что Кировская область станет центром сбора, обработки и хранения информации о донорах, отметили в пресс-службе.

Уникальность лаборатории заключается в использовании четырех современных технологий генотипирования с отечественными реагентами. Это обеспечивает независимость от зарубежных поставок и позволяет своевременно обновлять федеральный регистр информацией о новых донорах.

Директор Кировского НИИ гематологии и переливания крови, Игорь Парамонов, представил уникального донора костного мозга – жителя Кирова, который уже спас две человеческие жизни, став неоценимым примером благородного поступка.