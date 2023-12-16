В Кировской области появится индустриальный парк "Город Спутник"

По словам и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли региона, Дениса Пестрикова, данный проект планируется внедрить в 2025—2026 годах. Парк, организуемый компанией «Димет сервис», станет частью более крупного предприятия под названием «Город сад», охватывающего строительство не только промышленных объектов, но и жилой инфраструктуры.

Парк ориентирован на высокотехнологичное производство и предусматривает создание низкорасположенных деревянных жилых домов. Цель проекта — создание благоприятной среды, где работа и жизнь объединены, позволяя сотрудникам сосредоточиться на своей деятельности, минимизируя временные затраты на дорогу, отметил Пестриков.

В настоящее время активно ведется разработка проектной документации, и уже пятеро потенциальных резидентов заинтересованы в этой инновационной инициативе.