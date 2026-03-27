В Кисловодске создали цифровой двойник атмосферы для контроля загрязнения

Опубликовано 27 марта 2026, 20:071 мин.
В Кисловодске создали цифровой двойник атмосферы для контроля загрязненияГоры влияют на уровень загрязнения до 50%
В пресс-службе Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН сообщили, что ученые создали цифровую модель атмосферы Кисловодска. Она поможет в изучении загрязнения воздуха автотранспортом. Исследователи впервые применили комплекс современных моделей WRF-Chimere для количественной оценки влияния горного рельефа на качество воздуха.
Сложный рельеф Кавказских Минеральных Вод определяет от 20% до 50% наблюдаемого уровня загрязнения. Горы работают как естественные барьеры: в одних местах они способствуют накоплению выхлопных газов, в других усиленному проветриванию. Основная сложность заключалась в том, что стандартные базы данных о выбросах автомобилей содержали неточности. Ученые провели коррекцию с учетом реальной плотности дорожной сети и интенсивности движения в течение суток.
Модель поможет улучшить контроль экологической ситуации и стать инструментом городского планирования.