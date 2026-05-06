В КНИТУ-КАИ создали точный измеритель напряжения через оптику

Опубликовано 06 мая 2026, 14:201 мин.
В КНИТУ-КАИ создали точный измеритель напряжения через оптикуНовое устройство поможет избежать аварий в сетях
В пресс-службе Минобрнауки России сообщили, что ученые Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева — КАИ (КНИТУ-КАИ) разработали волоконно-оптический прибор для измерения напряжения переменного электрического поля. Устройство предназначено для контроля параметров электросетей и может использоваться для предотвращения аварий и оценки качества электроэнергии.
Основой системы стал оптический датчик на базе волоконной брэгговской решетки. Она представляет собой периодическую структуру в сердцевине оптоволокна. Она отражает узкую часть спектра и пропускает остальной сигнал. При воздействии переменного электрического поля происходит смещение центральной длины волны отраженного сигнала. Разработка получила патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
Измерения выполняются за счет зависимости спектрального сдвига от уровня напряжения. Прибор обеспечивает высокую точность и сохраняет стабильность показаний в широком диапазоне температур, отметили в ведомстве.