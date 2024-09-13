В Коми появятся дата-центры

Проект будет реализован управляющей компанией «Энергоресурс-К» в сотрудничестве с правительством Республики Коми. В августе президент Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют, подчеркивая важность развития цифровой экономики и инфраструктуры. Это создает благоприятные условия для реализации проекта.

Инвестор, настроенный на долгосрочную перспективу, планирует вложить около 35 млрд рублей в развитие IT-отрасли и цифровых технологий в регионе. Уже выделены земельные участки для строительства, а компания обязана зарегистрироваться на территории республики, что обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет, отметил Уйба.