В Коми появятся дата-центры

Опубликовано 13 сентября 2024, 18:251 мин.
В Коми появятся дата-центрыИнвестиции в проект составят 2,5 млрд рублей
Глава Республики Коми Владимир Уйба сообщил, что в регионе начнется строительство первых из 15 запланированных дата-центров. Два из них будут построены в городе Микунь Усть-Вымского района и поселке Синдор Княжпогостского района. Общие инвестиции в эти объекты составят 2,5 млрд рублей.
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Проект будет реализован управляющей компанией «Энергоресурс-К» в сотрудничестве с правительством Республики Коми. В августе президент Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют, подчеркивая важность развития цифровой экономики и инфраструктуры. Это создает благоприятные условия для реализации проекта.
Инвестор, настроенный на долгосрочную перспективу, планирует вложить около 35 млрд рублей в развитие IT-отрасли и цифровых технологий в регионе. Уже выделены земельные участки для строительства, а компания обязана зарегистрироваться на территории республики, что обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет, отметил Уйба.