В России
Опубликовано 13 марта 2026, 14:45
1 мин.

В Комсомольске-на-Амуре ввели новые окрасочные камеры для дверей МС-21 и SJ-100

Оборудование ускоряет производство и повышает качество
Производственный центр «Яковлева» запустил новые окрасочно-сушильные комплексы для программ SJ-100 и МС-21. Оборудование полностью российское и интегрировано в линии сборки дверей. Камеры обеспечивают стабильные параметры окружающей среды, что критически важно для качества покрытия и герметизации, а также сохраняют историю условий для каждого изделия. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ПАО «ОАК».
В Комсомольске-на-Амуре ввели новые окрасочные камеры для дверей МС-21 и SJ-100

© Объединенная авиастроительная корпорация

Главная особенность новых камер — наличие нескольких независимых рабочих зон (четыре для МС-21 и три для SJ-100). Это позволяет одновременно выполнять разные операции: например, в одной секции идёт сушка при повышенной температуре, а в соседней наносится герметик при заданной влажности. Система непрерывно отслеживает и архивирует параметры, обеспечивая полную прослеживаемость качества.

Внедрение комплексов дало сразу несколько эффектов. Сократилось время производства за счёт оптимизации цикла и уменьшения сушки. Стабильный температурно-влажностный режим минимизирует дефекты покрытия, а стандартизация параметров снижает влияние человеческого фактора. В итоге каждая дверь строго соответствует жёстким авиационным стандартам.

Источник:ОАК
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Россия
,
#авиация
,
#В России
,
#самолёты