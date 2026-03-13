В Комсомольске-на-Амуре ввели новые окрасочные камеры для дверей МС-21 и SJ-100

Главная особенность новых камер — наличие нескольких независимых рабочих зон (четыре для МС-21 и три для SJ-100). Это позволяет одновременно выполнять разные операции: например, в одной секции идёт сушка при повышенной температуре, а в соседней наносится герметик при заданной влажности. Система непрерывно отслеживает и архивирует параметры, обеспечивая полную прослеживаемость качества.

Внедрение комплексов дало сразу несколько эффектов. Сократилось время производства за счёт оптимизации цикла и уменьшения сушки. Стабильный температурно-влажностный режим минимизирует дефекты покрытия, а стандартизация параметров снижает влияние человеческого фактора. В итоге каждая дверь строго соответствует жёстким авиационным стандартам.