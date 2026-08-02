В Королёве запустили 24 инвестпроекта на 23,7 млрд рублей

Опубликовано 02 августа 2026, 12:401 мин.
В Королёве запустили 24 инвестпроекта на 23,7 млрд рублейНовые производства создадут почти 1,7 тысячи рабочих мест
В подмосковном Королёве реализуют 24 инвестиционных проекта общей стоимостью 23,7 миллиарда рублей. Об этом доложил глава округа Игорь Трифонов на встрече с губернатором Андреем Воробьёвым. Среди ключевых объектов — промышленный комплекс «Спутник-Парк» с инвестициями 1,1 млрд рублей и производство датчиков и микроэлектроники с инвестициями 3,85 миллиарда, пишет РИА Новости.
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Также в городе появится новое наукоёмкое предприятие совместно с корпорацией «Тактическое ракетное оборудование». Объём вложений на ближайшие 10 лет превысит 400 миллиардов рублей. Все новые проекты обеспечат почти 1,7 тысячи рабочих мест.
Продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры. Планируется завершить замену 4,9 километра водоводов, реконструировать котельные и водозаборные узлы. Откроются новая поликлиника на 1 тысячу посещений в смену и школа на 825 мест. Также в 2026 году расселят три аварийных дома по улице Ленина. Власти отмечают, что развитие наукограда остаётся приоритетом для региона.