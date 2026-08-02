В Королёве запустили 24 инвестпроекта на 23,7 млрд рублей

Также в городе появится новое наукоёмкое предприятие совместно с корпорацией «Тактическое ракетное оборудование». Объём вложений на ближайшие 10 лет превысит 400 миллиардов рублей. Все новые проекты обеспечат почти 1,7 тысячи рабочих мест.

Продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры. Планируется завершить замену 4,9 километра водоводов, реконструировать котельные и водозаборные узлы. Откроются новая поликлиника на 1 тысячу посещений в смену и школа на 825 мест. Также в 2026 году расселят три аварийных дома по улице Ленина. Власти отмечают, что развитие наукограда остаётся приоритетом для региона.