В космос скоро отправят «Прогресс МС-25»: проведен финальный осмотр

В космос скоро отправят «Прогресс МС-25»: проведен финальный осмотрЗапуск ожидается в декабре
Госкорпорация Роскосмос опубликовала новость на своем официальном сайте о том, что на космодроме Байконур ведутся завершающие работы по подготовке грузового корабля «Прогресс МС-25» перед отправкой на Международную космическую станцию. Команда специалистов завершила осмотр и технические мероприятия по монтажу головного обтекателя на техническом комплексе.
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Сегодня в монтажно-испытательном корпусе площадки 254 специалисты РКК «Энергия» и Планируется, что старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем произойдет в декабре 2023 года. Ожидается, что корабль доставит более 2500 кг грузов на МКС, включая топливо, воду, сжатый азот, а также оборудование для научных экспериментов, продукты питания и другие необходимые ресурсы для работы и жизнедеятельности экипажа.
Этот запуск будет частью 86-й миссии снабжения МКС, обеспечивая ресурсы и необходимое оборудование для текущей 70-й долговременной экспедиции на станции.
Важная часть подготовки к полету - тщательная проверка грузового корабля, чтобы обеспечить безопасность и надежность всех систем перед отправлением в космос.