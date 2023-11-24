В космос скоро отправят «Прогресс МС-25»: проведен финальный осмотр

Сегодня в монтажно-испытательном корпусе площадки 254 специалисты РКК «Энергия» и Планируется, что старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем произойдет в декабре 2023 года. Ожидается, что корабль доставит более 2500 кг грузов на МКС, включая топливо, воду, сжатый азот, а также оборудование для научных экспериментов, продукты питания и другие необходимые ресурсы для работы и жизнедеятельности экипажа.

Этот запуск будет частью 86-й миссии снабжения МКС, обеспечивая ресурсы и необходимое оборудование для текущей 70-й долговременной экспедиции на станции.

Важная часть подготовки к полету - тщательная проверка грузового корабля, чтобы обеспечить безопасность и надежность всех систем перед отправлением в космос.