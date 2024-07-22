В Костроме начали выпуск уникальных кровоостанавливающих турникетов

Новинка выделяется своей удобной конструкцией: боец или медик может легко установить время наложения, совместив цифры и метку на турникете одной рукой, без необходимости в дополнительных инструментах.

Директор фирмы-разработчика «Цивилист» Анна Алексеева отметила, что такие турникеты являются уникальными на рынке и вызвали интерес как у военных, так и у гражданских медиков. В процессе производства турникетов участвует костромской волонтер с 3D-принтером, благодаря которому уже изготовлена первая партия изделий.