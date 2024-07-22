В Костроме начали выпуск уникальных кровоостанавливающих турникетов

Опубликовано 22 июля 2024, 22:43
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В Костроме начали выпуск уникальных кровоостанавливающих турникетовС храповым механизмом
В Костроме начато производство кровоостанавливающих турникетов нового поколения с храповым механизмом, сообщают представители Костромского регионального отделения Народного фронта. Эти турникеты, маркированные как «ТТ», предназначены для использования в боевых условиях и позволяют фиксировать время наложения жгута.
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Новинка выделяется своей удобной конструкцией: боец или медик может легко установить время наложения, совместив цифры и метку на турникете одной рукой, без необходимости в дополнительных инструментах.
Директор фирмы-разработчика «Цивилист» Анна Алексеева отметила, что такие турникеты являются уникальными на рынке и вызвали интерес как у военных, так и у гражданских медиков. В процессе производства турникетов участвует костромской волонтер с 3D-принтером, благодаря которому уже изготовлена первая партия изделий.