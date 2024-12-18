В Костроме запустили производство деталей для «КамАЗ»

Поршневой палец — ключевой компонент поршневой группы двигателя внутреннего сгорания, и его производство на новом заводе соответствует международным стандартам экологической безопасности Евро-4, Евро-5 и Евро-6.

Инвестиции в запуск нового производства составили более 195 млн рублей. 153 млн рублей были выделены ФРП по специальной программе «Автокомпоненты». Это позволило заводу наладить серийное производство поршневых пальцев не только для двигателей «Камаз», но и для новых двигателей ЯМЗ серий 535, 855 и 770. Мощности предприятия были увеличены на 40%, что позволит выпускать до 1,1 млн изделий ежегодно.