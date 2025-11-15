В Краснодаре появится центр по разработке агродронов

На площадке центра планируют разместить диспетчерский и обучающий блоки, зоны коллективного пользования и лабораторно-исследовательский комплекс. Кроме того, на одном из полигонов края оборудуют летно-испытательный центр для тестирования новых моделей.

Предполагается, что агродроны помогут местным хозяйствам точнее отслеживать состояние посевов и эффективнее распределять удобрения и средства защиты растений.