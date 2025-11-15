В Краснодаре появится центр по разработке агродронов

Опубликовано 15 ноября 2025, 18:021 мин.
В Краснодаре появится центр по разработке агродроновПроект представят на выставке «Югагро 2025»
В Краснодаре создадут научно-производственный центр, который займется разработкой и изготовлением опытных образцов беспилотных летательных аппаратов для агропромышленного комплекса. В региональном Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сообщили, что проект представят на выставке «Югагро 2025».
На площадке центра планируют разместить диспетчерский и обучающий блоки, зоны коллективного пользования и лабораторно-исследовательский комплекс. Кроме того, на одном из полигонов края оборудуют летно-испытательный центр для тестирования новых моделей.
Предполагается, что агродроны помогут местным хозяйствам точнее отслеживать состояние посевов и эффективнее распределять удобрения и средства защиты растений.