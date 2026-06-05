В Краснодаре появится кластер радиоэлектроники

Проектом займется компания «Актуальные радио технологии». На новой площадке предполагается выпуск оборудования для систем безопасности, связи и мониторинга. В линейку продукции войдут IP-камеры, SWIR-камеры, тепловизоры, сканеры досмотра, промышленные коммутаторы, специализированные антенны, приемно-передающие устройства и радары.

По словам Руппеля, развитие высокотехнологичных производств остается одним из приоритетов промышленной политики региона. За последние четыре года предприятия радиоэлектронной отрасли получили свыше 574 млн рублей в виде субсидий и льготных займов. Новый кластер должен способствовать развитию импортозамещения и расширению промышленного потенциала края.