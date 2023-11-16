В Краснодарском крае появятся пять импортозамещающих производств

Пять утвержденных проектов охватывают различные сферы. В Крымском районе планируется построить первый завод в России, который будет производить щелочные батарейки. В Краснодаре расширят производство отечественных камер видеонаблюдения. В Северском районе завершается строительство предприятия, где будут изготавливать полимерные компоненты для картриджных систем.

Также в этом районе увеличится выпуск минерального порошка и продукции на основе бентонита, которые применяются в производстве строительных материалов. А в Староминском районе планируется увеличить производство комплектующих для сельскохозяйственной техники.