Опубликовано 29 апреля 2026, 14:39
В Красноярске напечатали на 3D-принтере авиационный алюминиево-кремниевый сплав

Ученые испытали образцы
В пресс-службе Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева сообщили, что ученые вуза совместно с предприятием «Полихром» впервые изготовили образцы алюминиево-кремниевого сплава (силумина) с помощью 3D-печати. Материал используется в авиастроении и ракетно-космической отрасли.
Для производства применили технологию селективного лазерного сплавления (SLM) на промышленном металлическом 3D-принтере. После печати образцы прошли механические испытания в лаборатории сопротивления материалов вуза. Силумины известны сочетанием легкости, прочности и устойчивости к коррозии. Их используют для корпусных деталей, элементов авиационных двигателей, а также в машиностроении и транспортной отрасли, включая автомобили и суда, отметили в пресс-службе.

Основное внимание исследователи уделили влиянию скорости лазерного сканирования на качество изделий. Было установлено, что при высокой скорости в структуре появляются поры и несплавления, что снижает прочность деталей. Для авиации такие дефекты считаются критичными.

В университете добавили, что дальнейшая работа направлена на поиск баланса между скоростью производства и качеством, чтобы внедрить аддитивные технологии в серийное производство.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
